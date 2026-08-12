В результате ударов Вооруженных сил (ВС) России Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) получила критические повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный со ссылкой на украинские информационные ресурсы.

«Из семи труб уцелели только три. <...> Расположенный в предместье Славянска, в поселке городского типа Николаевка, узел генерации электроэнергии функционировать больше не может», — написал журналист.

Поддубный добавил, что украинские войска превратили территорию ТЭС и расположенные на ней капитальные строения в «мощный укрепрайон» и место базирования тяжелого вооружения.

В апреле глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов заявил, что киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 мегаватт полностью уничтожена. По его словам, киевская ТЭЦ-6 мощностью 750 МВт была разрушена на 80%, она обслуживала Дарницкий, Днепровский, Подольский, Деснянский и Оболонский районы города.

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