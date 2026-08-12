ВС России ударили по инфраструктуре портов и судам, используемым в интересах ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по целям в портах Черноморск, Одесса и Очаков

Российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в порту Черноморск были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. Также Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по танкеру с топливом для ВСУ и сухогрузу с военным имуществом в порту Одесса.

«Кроме того, в порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру», — говорится в сообщении.

11 августа российские военные в течение суток ликвидировали украинский патрульный катер в Черном море, поразили используемые в интересах Вооруженных сил республики логистические центры, а также склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотников.

Удар также был нанесен по пунктам временной дислокации военнослужащих подразделений ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах в зоне проведения спецоперации.

Ранее российские летчики атаковали несколько бригад ВСУ авиабомбами ФАБ-500.