Крушение истребителя F-16 в Турции попало на видео

Появилось видео момента крушения военного истребителя F-16 в Турции. Кадры распространило издание Clash Report в социальной сети X.

Очевидцы сняли место предполагаемого падения воздушного судна. На кадрах видно, как поднимается густой столб дыма.

О крушении истребителя несколькими часами ранее сообщило министерство национальной обороны Турции. По данным ведомства, F-16 разбился во время тренировочного полета в провинции Ялова. Пилот смог катапультироваться и выжить. По информации газеты Hürriyet, воздушное судно потерпело крушение в районе базы 18-го авиационного командования.

10 августа в Одесской области потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. По данным издания «Страна.ua», пилот военного борта успел катапультироваться. Причины произошедшего пока не установлены. Местные СМИ писали, что самолет потерпел крушение на границе Одесской и Николаевской областей.

Ранее вспыхнувший после аварийной посадки в Греции истребитель F-16 попал на видео.