Украина потеряла истребитель F-16

Украинский истребитель F-16 разбился во время боевого задания. Об этом в своем Telegram-канале сообщили Воздушные силы Украины.

В заявлении говорится, что 29 июля самолет выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей на одном из направлений фронта. Связь с ним была потеряна. По предварительной информации, на борту истребителя произошла «нештатная ситуация», летчик был вынужден катапультироваться. Сейчас он находится в больнице на обследовании.

На месте падения F-16 работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов. В Воздушных силах Украины подчеркнули, что разрушений и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

27 июня истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины потерпел крушение в Полтавской области. Уточняется, что связь с самолетом была потеряна ночью. Пилот смог катапультироваться. Он самостоятельно связался с поисково-спасательной командой, после чего его доставили в медицинское учреждение.

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