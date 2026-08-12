Удар ВС РФ по складу в Броварах может оставить крупные гипермаркеты Украины без товаров

Страна.ua: удар по складу в Броварах может привести к дефициту товаров

Склад логистической компании, пораженный во время атаки российских БПЛА в Броварах, работал с Европой, доставляя продукцию для известных украинских гипермаркетов, сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на украинские паблики.

В материале говорится, что удар по складу может привести к дефициту товаров и коснуться АТБ, Ашан, Сильпо, Метро и Новусу.

До этого в Минобороны сообщили о поражении Вооруженными силами России логистического центра в Киевской области, где хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним. По данным оборонного ведомства, при выполнении боевой задачи применялись беспилотники «Герань».

11 августа российские военные в течение суток ликвидировали украинский патрульный катер в Черном море, поразили используемые в интересах Вооруженных сил республики (ВСУ) логистические центры, а также склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотников.

Удар также был нанесен по пунктам временной дислокации военнослужащих подразделений ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах в зоне проведения спецоперации.

Ранее российские войска ударили по порту Одессы.