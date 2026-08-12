Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) позволили сбежать с позиций бывшим заключенным, участвовавшим в боевых действиях в составе 129-й отдельной штурмовой бригады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Водяного отмечено избирательное действие заградительных отрядов ВСУ, которые дали бежать бывшим заключенным из состава 129-й <...> бригады», — рассказал источник агентства.

При этом он добавил, что свои позиции на данном участке фронта также пытались покинуть солдаты из подразделения обеспечения ВСУ. Однако заградотряды не пропустили военнослужащих, устранив нескольких из них.

24 июля в российских силовых структурах рассказали, что заградотряд ВСУ ликвидировал украинских бойцов, которые бежали с позиций в Сумской области. Речь идет о солдатах 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которые самовольно покинули занимаемые позиции севернее населенного пункта Малая Слободка. Часть военнослужащих была уничтожена расчетами беспилотников ВСУ.

Ранее журналисты узнали, какие соединения в ВСУ используются как заградотряды.