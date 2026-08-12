Глава концерна «Калашников» назвал самый востребованный в зоне СВО автомат

Наиболее востребованным из автоматов в зоне специальной военной операции (СВО) является АК-12 образца 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

Он отметил, что АК-12 версии 2023 года стал самым массовым изделием концерна. Эта, уже третья модификация, дорабатывалась по результатам апробации, и сейчас автомат массово идет в серию. Он уже находится в войсках и стал самым востребованным в зоне СВО.

16 июня сообщалось, что концерн «Калашников» в рамках действующего госконтракта поставил в войска партию автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных на основе опыта СВО.

Автомат калибра 5,45 мм был принят на вооружение шесть лет назад, заменив АК-74 и став основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил России. АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих версий улучшенной эргономикой, адаптацией для круглосуточного использования, а также повышенными показателями точности и кучности стрельбы.

Ранее глава «Калашникова» заявил о радикальной смене характера боевых действий в зоне СВО.