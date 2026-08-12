Стало известно о перехвате самолетом над городом в США, где ранее находился Трамп

Над городом Женева в американском штате Огайо, где ранее находился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, истребители перехватили самолет. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Истребители F-16 NORAD осуществили перехват самолета авиации общего назначения, который нарушил временные ограничения на полеты над городом. Самолет-нарушитель был благополучно выведен из района, где действовали ограничения.

11 августа сообщалось, Трамп после саммита НАТО в Анкаре 8 июля тайно покинул Турцию на военном самолете C-32A из-за угрозы покушения, связанной с Ираном.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что угроза со стороны Ирана, из-за которой в июле Трамп пересел в другой самолет в Турции, была направлена на самого президента Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Трампа защищали ракетные комплексы во время игры в гольф.