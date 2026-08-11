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Армия

В Белгородской области при атаке украинского дрона погиб мужчина

Оперштаб: в Белгородской области при ударе беспилотника погиб мирный житель
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Тело мужчины, погибшего от атаки FPV-дрона, было обнаружено оперативными службами в селе Козинка Грайворонского округа.

11 августа пресс-служба минобороны РФ сообщила, что в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 396 беспилотников Вооруженных сил Украины.

9 августа стало известно, что три человека получили ранения в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата на территории предприятия в Шебекине Белгородской области.

7 августа в Белгородской области из-за атаки беспилотника украинских войск погиб велосипедист.

Ранее Шуваев заявил о провале целей кампании Зеленского против России.

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