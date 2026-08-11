В Йемене сообщают о погибших после ракетного удара по коммерческому судну

Associated Press: власти Йемена сообщили о четырех погибших из-за удара по судну

Как минимум четыре человека погибли в результате ракетного удара хуситов по йеменскому судну в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщает Associated Press.

«Среди погибших — три гражданина Пакистана и один гражданин Индонезии», — пишет агентство со ссылкой на заявление Министерства транспорта международно признанного правительства Йемена.

В ведомстве отметили, что хуситы запустили три баллистические ракеты по коммерческому судну Йемена.

11 августа стало известно, что в результате удара по шедшему в Красном море грузовому судну погибли люди. Как сообщало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в судно «попал неизвестный объект». Атака произошла неподалеку от йеменского города Моха. Власти страны проведут расследование.

5 августа произошла атака на танкер в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден. Члены экипажа не пострадали.

Ранее хуситы нанесли удары по армии Йемена на северо-востоке и западе страны.