Появились подробности о массированном ударе по Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что в стране прогремели более 30-40 взрывов. По предварительной информации, по Украине ударили гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». В Киеве и Запорожье произошли мощные взрывы, а на промышленных, военных и складских объектах начались пожары.

Согласно публикации, в Киеве взрывы были слышны около 00:30. Возгорания произошли в промышленной области в Киевской области — пожар начался в районе завода Camozzi, складов Raben Group и логистического центра «Новой почты».

В посте говорится, что в Запорожье удары пришлись по энергосистеме. Город частично обесточен, на металлургическом комбинате «Запорожсталь» тоже возникло возгорание.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город оказался «под атакой баллистики». По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе была объявлена воздушная тревога. Украинские мониторинговые каналы предупреждали о приближающихся к столице республики гиперзвуковых ракетах.

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