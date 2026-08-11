Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Появились подробности о массированном ударе по Украине

SHOT: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
Gleb Garanich/Reuters

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что в стране прогремели более 30-40 взрывов. По предварительной информации, по Украине ударили гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». В Киеве и Запорожье произошли мощные взрывы, а на промышленных, военных и складских объектах начались пожары.

Согласно публикации, в Киеве взрывы были слышны около 00:30. Возгорания произошли в промышленной области в Киевской области — пожар начался в районе завода Camozzi, складов Raben Group и логистического центра «Новой почты».

В посте говорится, что в Запорожье удары пришлись по энергосистеме. Город частично обесточен, на металлургическом комбинате «Запорожсталь» тоже возникло возгорание.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город оказался «под атакой баллистики». По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе была объявлена воздушная тревога. Украинские мониторинговые каналы предупреждали о приближающихся к столице республики гиперзвуковых ракетах.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему США боятся дать Украине лицензию на Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Олимпиадники «вытесняют» стобалльников ЕГЭ из вузов. Как это объясняют ректоры и депутаты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!