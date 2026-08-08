Эксперт назвал удары по сухогрузам ВСУ жестким ответом на атаки украинских БПЛА

Дандыкин: удары по сухогрузам ВСУ стали ответом на атаки по гражданским объектам

Уничтожение сухогрузов с военной техникой НАТО в портах Украины является жестким ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам и мирным жителям на территории России. Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя удары по двум сухогрузам вблизи Одессы.

«Это были военные грузы. Могли везти боеприпасы, беспилотники и другое вооружение», — объяснил эксперт.

По его словам, российские военные регулярно выявляют и уничтожают корабли, которые везут на Украину вооружение, чтобы бить по России.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили в Черном море уничтожили дронами два сухогруза южнее и восточнее Одессы, которые перевозили вооружение и военное имущество в порты Украины.

За последнее время ВСУ усилили атаки на российские гражданские объекты и мирных жителей. Так, 7 августа беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Керчи, в результате чего два человека не выжили, еще один ранен.

Ранее Минобороны показало кадры ударов по украинскому сухогрузу.