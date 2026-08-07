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Армия

В МО раскрыли подробности создания полос безопасности на двух участках фронта

МО: ВС РФ заставляют ВСУ отступить от границы России на харьковском направлении
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки «Север», наступая сразу на нескольких направлениях фронта, продолжают создавать полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские силы ежесуточно продвигаются вперед и заставляют противника оставлять свои позиции и уходить все дальше от границы России для обеспечения безопасности мирных жителей.

В сводке Минобороны говорится, что в течение прошлой недели подразделения «Севера» взяли под контроль населенные пункты Белый Колодезь, Устиновка и Бакшеевка Харьковской области, Рыжевка Сумской области, а 7 августа, установили контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области.

До этого российские беспилотники «Герань» поразил объект по сборке двигателей для ударных дронов ВСУ в Ахтырке Сумской области.

Также воздушно-космические силы России (ВКС) боеприпасами ФАБ-500 ударили по пунктам управления беспилотниками трех бригад ВСУ и Нацгвардии в ДНР и Харьковской области.

Ранее российские силы ударили по локомотиву, перевозившему грузы для ВСУ.

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