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Армия

Глава Генштаба Британии ужаснулся «геймификации убийств» в ВСУ

Глава Генштаба Британии заявил о жуткой системе бонусов для операторов БПЛА ВСУ
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон назвал «жуткой» систему, при которой украинским операторам дронов начисляют баллы за пораженные цели. Мнение он высказал в статье для Heywood Quarterly после визита на Украину.

По словам Найтона, несколько недель назад он посетил Украину, где в режиме реального времени ему показали, как беспилотники находят и атакуют цели.

На объекте Сил беспилотных систем Украины Найтону продемонстрировали систему учета результатов ударов. Сначала в нее грузят видео атак, затем их подтверждают и операторам начисляют за пораженные цели разное количество баллов, составляется рейтинг. Баллы могут обмениваться на новые беспилотники. Найтон считает, что многие, как и он, «сочтут эту геймификацию убийства неприятной, даже жуткой».

Система «E-bal» действует на Украине с 2025 года. За каждую уничтоженную цель начисляются электронные баллы, которые можно обменять на вооружение через онлайн-платформу Brave1 Market. К примеру, за уничтожение российского танка дают 40 баллов, мобильной ракетной установки — 50.

Ранее немецкий журналист заявил, что Украина более не может противостоять успешным ударам ВС РФ по своей территории.

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