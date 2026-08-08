Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон назвал «жуткой» систему, при которой украинским операторам дронов начисляют баллы за пораженные цели. Мнение он высказал в статье для Heywood Quarterly после визита на Украину.

По словам Найтона, несколько недель назад он посетил Украину, где в режиме реального времени ему показали, как беспилотники находят и атакуют цели.

На объекте Сил беспилотных систем Украины Найтону продемонстрировали систему учета результатов ударов. Сначала в нее грузят видео атак, затем их подтверждают и операторам начисляют за пораженные цели разное количество баллов, составляется рейтинг. Баллы могут обмениваться на новые беспилотники. Найтон считает, что многие, как и он, «сочтут эту геймификацию убийства неприятной, даже жуткой».

Система «E-bal» действует на Украине с 2025 года. За каждую уничтоженную цель начисляются электронные баллы, которые можно обменять на вооружение через онлайн-платформу Brave1 Market. К примеру, за уничтожение российского танка дают 40 баллов, мобильной ракетной установки — 50.

Ранее немецкий журналист заявил, что Украина более не может противостоять успешным ударам ВС РФ по своей территории.