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Армия

В Белгородской области мирные жители пострадали при атаках ВСУ

Два мужчины и две женщины пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области
Евгений Одиноков/РИА Новости

Четыре мирных жителя пострадали во время атак украинских войск на Белгородскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по поселку Маслова Пристань. В результате мужчина получил осколочное ранение лица и был доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«Повреждены навесы и фасады двух частных домов», — говорится в заявлении.

Второй мужчина получил акубаротравму при ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по частному дому в селе Бессоновка. В поселке Октябрьский пострадала женщина — у нее диагностировали осколочное ранение голени, полученное из-за детонации украинского дрона. Обоим пострадавшим потребовалась госпитализация. При этом в Октябрьском также выявили повреждение двух машин и коммерческого объекта.

Кроме того, выросло число раненых при ракетном обстреле города Валуйки. Изначально сообщалось о двух пострадавших, но позднее медицинская помощь потребовалась еще одной женщине. Она получила акубаротравму, врачи отправили пациентку на амбулаторное лечение.

«На данный момент зафиксированы повреждения двух МКД (многоквартирных домов. — «Газета.Ru»), двух надворных построек, пяти коммерческих объектов и семи автомобилей», — добавили в оперштабе.

Там отметили, что атакам ВСУ подверглись и другие населенные пункты. Среди них — город Шебекино, села Белянка, Таврово, Чайки, Святославка, Головчино, Дунайки, Замостье, Смородино, хутора Жданов и Красноорловский. Из-за действий украинских войск были повреждены трактор, склад, четыре автомобиля, девять частных домов, линия электропередачи, хозяйственная постройка и две грузовые машины.

Ранее ребенок и его бабушка пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

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