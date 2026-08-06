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Армия

Российская авиация уничтожила подземную базу «Птиц Мадьяра» в Херсоне

РИА: базу «Птиц Мадьяра» уничтожили авиабомбами в подконтрольном ВСУ Херсоне
Кадр из видео/Telegram-канал «РИА Новости»

Оперативно-тактическая авиация уничтожила авиабомбами ФАБ-500 подземную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Об этом РИА Новости рассказал боец группировки «Днепр» с позывным «Северск».

По словам собеседника агентства, на базе размещался взвод операторов беспилотников из подразделения «Птицы Мадьяра», а также боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.

«Северск» уточнил, что подземную базу «Птиц Мадьяра» обнаружили расчеты разведывательно-ударных дронов 18-й армии, находившиеся на передовых позициях на берегу Днепра.

Российский боец добавил, что в результате удара противник потерял более взвода живой силы и, вероятнее всего, несколько иностранных специалистов, а также около двух тонн боеприпасов, оборудование РЭБ, РЭР и устройства для запуска беспилотников.

«Северск» подчеркнул, что никто из мирных жителей не пострадал.

В начале года стало известно, что подразделение «Птицы Мадьяра» было переброшено на правый берег Херсонской области с других направлений.

«Птицы Мадьяра» — подразделение дроноводов в составе ВСУ, созданное в 2022 году Робертом Бровди (позывной «Мадьяр»). В России его признали террористом и заочно вынесли несколько вынесли несколько приговоров, в том числе пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что «Птицы Мадьяра» ликвидируют украинских дезертиров.

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