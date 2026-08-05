Военный эксперт оценил назначение Лямина на должность главы беспилотных войск

Назначение генерал-полковника Дениса Лямина на должность главы войск беспилотных систем (ВБС) примечательно тем, что это человек с большим боевым опытом СВО, и это поможет наладить рабочие процессы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Принципиально важно, что на высокопоставленные должности вводятся генералы с богатым боевым опытом. Я бы отдельно отметил генерал-полковника Лямина, который был назначен главой войск беспилотных систем. Могло возникнуть желание назначить на этот пост человека с большими компетенциями именно в техническом смысле, в смысле знания беспилотной авиации. Но тут нужен человек, который и беспилотную авиацию знает, и знает поле боя. Это поможет наладить рабочие процессы. И это как раз Лямин, у него огромный военный опыт», — сказал эксперт.

Коновалов отметил, что боевой опыт важен и в работе с тылом, на эту должность также назначили генерала с боевым опытом.

«Армия без тыла — это не армия. На этом посту должен находиться человек, знающий все нужды не только в плане инфраструктуры и логистики, но и все нужды армии конкретно на поле боя. Сейчас очень нужны люди, которые понимают общую боевую обстановку, таким и является генерал-полковник Солодчук», — отметил он.

Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Теперь все службы тыла будут сосредоточены в руках Валерия Солодчука, командовавшего войсками «Центр». Его пост занял Андрей Иванаев, возглавлявший группировку «Восток». Управление войсками беспилотных систем поручили Денису Лямину — «одному из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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