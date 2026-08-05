Военный эксперт раскрыл причины перестановок в Минобороны

Кадровые изменения в министерстве обороны вызваны стремлением руководства страны перестроить армию под «технологичную дроновую войну». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Идет системная перестройка армии под новую технологичную дроновую войну. При этом произошла не просто кадровая ротация, президент назначил известных ему людей, которые проявили себя на поле боя, которые ему лично докладывали. В моем понимании, это будущие маршалы победы», — пояснил военный эксперт.

Клинцевич подчеркнул, что ротация была важна еще и потому, что системным снабжением армии и организацией работы теперь займутся фронтовики, знающие чаяния своих подразделений.

«Действующий замминистра обороны Санчик сейчас будет отвечать за поставки вооружения, генерал-полковник Солодчук возглавит все тыловые подразделения, а замминистра Криворучко сосредоточится на новых перспективных вооружениях. Все это профессионалы, которые очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя», — сказал эксперт.

Клинцевич отметил, что армия перестраивается комплексно. А благодаря тому, что многие из новоназначенных людей знают, как все работает на практике, многие внутренние процессы также могут «закрутиться быстрее», заключил спикер.

Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Теперь все службы тыла будут сосредоточены в руках Валерия Солодчука, командовавшего войсками «Центр». Его пост занял Андрей Иванаев, возглавлявший группировку «Восток». Управление войсками беспилотных систем поручили Денису Лямину — «одному из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военэксперт перечислил заслуги нового замминистра обороны РФ.