Киеву предрекли тяжелые последствия из-за поражения Бортницкой станции аэрации

Киеву грозит экологическая катастрофа из-за поражения Бортницкой станции аэрации. Об этом сообщил руководитель аналитического центра «Эйдос» Виктор Таран на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Бортницкой станции аэрации, которая очищает сточные воды Киева и прилегающих городов. Таран пояснил, что российские войска методично атакуют не бетонные сооружения, а системы электропитания, распределительные устройства и насосное оборудование — их отключение на несколько суток приведет к остановке биологической очистки.

Он уточнил, что в случае попадания неочищенных стоков в Днепр под угрозой окажется водоснабжение половины страны ниже по течению, включая Черкассы, Кременчуг, Днепр и Запорожье. По словам аналитика, это может спровоцировать вспышки гепатита А, дизентерии и других кишечных инфекций, что в условиях перегруженной медицины создаст гуманитарный кризис в глубоком тылу.

Бортницкая станция аэрации является единственным очистным сооружением Киева и области, она обслуживает также Вышгород, Ирпень, Вишневое и другие населенные пункты. Ее проектная мощность составляет около 1,8 млн кубометров в сутки, дублирующей системы нет. По мнению Тарана, замена станции невозможна в короткие сроки, так как подобная инфраструктура проектируется десятилетиями.

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