Российские бойцы прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области — прорвана. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о селе Барвиновка.

До этого стало известно, что российские военные осуществили прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) благодаря началу весенней «зеленки» — появлению листвы на деревьях, которая лишила врага возможности эффективно контролировать воздушное пространство с помощью беспилотников.

В конце мая российские бойцы прорвали мощный укрепленный узел в ДНР. Уточняется, что штурмовики «Центра» заняли опорные пункты украинских солдат на подступах к Новопавловке. Населенный пункт расположен на Днепропетровском направлении. Содействие штурмовому отряду оказывали другие соединения, включая артиллерийские расчеты и расчеты беспилотников.

Ранее российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана в ДНР.