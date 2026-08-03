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Армия

Раскрыта особенность последней атаки украинских беспилотников на Россию

«Архангел спецназа»: ВСУ изменили тактику атак на регионы России
Reuters

Украинские войска изменили тактику атак на регионы России. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Авторы поста обратили внимание на последнюю массированную атаку украинских вооруженных сил на Россию. По их словам, интенсивность ударов несколько снизилась, но беспилотники направлялись вглубь страны.

Канал уточнил, что в ночь на 3 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 131 дрон, а всего за сутки было ликвидировано не менее 376 БПЛА. В частности, днем 2 августа дроны пролетели над Башкирией, Пермским краем, Омской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.

В Минобороны РФ сообщили, что ночная атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. Российские ПВО сбили дроны ВСУ над акваторией Черного моря, а также в Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники были ликвидированы в Смоленской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее СК возбудил дело о теракте в связи с атакой на склад во Владимирской области.

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