Поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием спецслужб самой республики и стран Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По его словам, оружие, изначально предоставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ), появилось у преступных группировок не только в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, но и Европы.

Дипломат пояснил, что обычно такие масштабные поставки вооружений не происходят без «крыши» и участия спецслужб. То есть, речь идет не о тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся «окнах» на границах и переходах с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны Украины и ее партнеров за границей, отметил Мирошник.

По данным итальянской газеты Fatto Quotidiano, за последние четыре года на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.

Ранее Украину обвинили в передаче оружия в горячие точки.