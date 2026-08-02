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Армия

ВВС Румынии подняли истребители из-за неизвестного беспилотника

Минобороны Румынии: обломки беспилотника найдены у границы с Украиной
Andreea Alexandru/AP

Фрагменты беспилотника упали на территории Румынии после того, как воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве. Об этом сообщает министерство обороны республики в соцсети X.

«Радары системы наблюдения ведомства обнаружили сегодня, 2 августа, в 15:09, воздушную цель вблизи речной границы с Украиной», – говорится в публикации.

Для мониторинга ситуации в 15:17 в воздух были подняты два самолета F-16 ВВС Румынии.

Обломки беспилотника были обнаружены на сельскохозяйственном участке возле населенного пункта, примерно в одном километре от границы с Украиной.

По данным минобороны, цель была сбита украинскими силами.

29 июля сообщалось, что доступ к одному из шлюзов в румынском порту Констанца был ограничен после угрозы атаки беспилотников. Доступ в указанную зону был ограничен, а находящихся поблизости людей эвакуировали. Район шлюза оцепили, порт закрыли.

На телефоны сотрудников Румынской береговой охраны были отправлены угрозы. Спецслужбы проверяют эту информацию.

Ранее над Румынией сбили третий по счету беспилотник за три дня.

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