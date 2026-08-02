ВСУ нанесли удары по пожарно-спасательной части и жилым домам Энергодара

На этой неделе ВСУ атаковали пожарно-спасательную часть, автомобили и жилую застройку в Энергодаре, передает передает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

По его словам, главной целью украинских ударов по-прежнему остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.

«Несмотря на круглосуточное давление на Энергодар, люди не ушли, станция (Запорожская атомная электростанция. — «Газета.Ru») эксплуатируется, город продолжает жить и работать, а также надеяться на мирное счастливое будущее», — отметил Лихачев.

До этого он сообщил, что в ночь на 2 августа дрон ударил по галерее, соединяющей все шесть блоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Она расположена рядом с Энергодаром. Галерею использовал персонал станции. Удар пришелся на место в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее директор ЗАЭС объяснил, как миссия МАГАТЭ помогает противостоять ВСУ.