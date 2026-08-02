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Армия

На Украине сообщили о двух сериях взрывов в Харькове

«Общественное»: две серии взрывов прогремели в Харькове
Stringer/dpa/Global Look Press

Две серии взрывов прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Серия взрывов прогремела в Харькове... Новая серия взрывов прогремела в городе», — говорится в сообщении.

В Харьковской области продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.

Накануне вечером взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье и в Николаеве.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

До этого сообщалось, что десятки бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при взрыве на складах боеприпасов в Хмельницкой области. По словам представителя российских силовых ведомств, украинские источники отслеживали поставку боеприпасов в течение нескольких дней. Взрыв в промышленном помещении Хмельницкой области произошел спустя сутки после того, как груз был там размещен.

Ранее в Киеве произошли взрывы.

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