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Армия

В МИД РФ обвинили Киев в перепродаже части полученных вооружений

Мирошник: Украина передает оружие в горячие точки Ближнего Востока и Африки
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что Украина передает часть поставленного ей вооружения в горячие точки Азии, Ближнего Востока и Африки.

«Через «украинский хаб» вооружение поступает в горячие точки в Африке, Азии, на Ближнем Востоке», — отметил он.

Мирошник обратил внимание, что Украина входит в число крупнейших хабов нелегальной торговли оружием, поставляемым в большом объеме Западом.

До этого в Европе признали несоразмерность просьб Киева на оружие с возможностями ЕС. По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, запросы на поставку высокотехнологичного вооружения в сотни раз превышают европейские возможности, что существенно усложняет подготовку новых пакетов военной помощи. Он отметил, что за четыре года боевых действий характер запросов Киева кардинально изменился: если изначально украинская сторона просила «все, что есть», теперь она хочет получить высокоспециализированные системы — средства противовоздушной обороны (ПВО) и другое передовое и редкое вооружение.

Ранее Зеленский потребовал от ЕС дать оружие и принять новые санкции против России.

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