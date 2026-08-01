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Армия

Губернатор рассказал о ночной атаке беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА над Ростовской областью за ночь
Анатолий Степанов/Reuters

В ночь на 1 августа силы противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью более 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.

Воздушная атака была отражена в городе Таганрог, а также в Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском районах области.

Слюсарь отметил, что информация о возможных пострадавших в результате атаки БПЛА и разрушениях инфраструктуры не поступала.

В настоящее время беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал людей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в июле уничтожили свыше 21 тысячи дронов Вооруженных сил Украины над территорией России.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.

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