Генерал-майор рассказал о «подземных городках» для топлива в зоне СВО

Бойцы на передовой создают «подземные городки» для хранения топлива, защищающие от налетов беспилотников противника на глубине до пяти метров. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров.

«Бойцами строятся «подземные городки» в зоне СВО, в которых они обустраивают склады для топлива на глубине до пяти метров», — сказал он.

По словам Петрова, военные отказались от крупных ангаров в пользу подземных складов и эластичных резервуаров, которые можно быстро замаскировать или закопать. Он пояснил, что это позволяет защитить топливо и от тяжелых дронов, и от осколков.

Не менее серьезно изменилась логистика доставки горючего на передовую. На маршрутах тыловики отказались от крупных колонн, представляющих легкую цель. Теперь бойцы доставляют топливо поодиночке, постоянно меняя пункты и места заправки, а также максимально используя защитные свойства местности и погодные условия, добавил генерал-майор.

Кроме того, в войсках развертывают полевые трубопроводы. Такой способ скрытной подачи топлива, по мнению Петрова, снижает угрозу поражения водителей и машин на маршрутах.

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