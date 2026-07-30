Названо количество БПЛА ВСУ, атаковавших логистический центр в Пензе

Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили на подлете к Пензе, но еще 15 дронов смогли достичь логистического центра. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам главы региона, он лично приезжал на место происшествия и координировал действия оперативных служб.

«Видел, как некоторые граждане снимали происходящее на телефоны. Хочется верить, что они делали это без злого умысла и намерения распространять видеозаписи», — отмечается в заявлении.

Мельниченко подчеркнул, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, троих пациентов уже отпустили домой.

БПЛА атаковали склады Wildberries в Пензе в ночь на 30 июля. В результате ударов на объекте начался пожар, порядка 200 сотрудников эвакуировали. Изначально утверждалось, что травмы получил один человек. Его доставили в больницу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На фоне произошедшего власти призвали граждан по возможности не выходить из дома. Причина кроется в серьезном задымлении, начавшемся из-за налета дронов на логистический комплекс Wildberries. На фоне случившегося компания перенаправила прием и отправку заказов на другие точки продажи.

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали на территорию предприятия в Краснодарском крае.