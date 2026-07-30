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Армия

Минобороны РФ распространило кадры ударов по украинским сухогрузам

МО РФ показало кадры поражения сухогрузов у Одессы, доставлявших грузы для ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов беспилотниками «Герань» по трем украинским сухогрузам в Черном море, осуществлявшим доставку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 июля оборонное ведомство сообщило, что в Одесской области были повреждены три сухогруза в результате российских ударов.

На представленных кадрах видно, как расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по трем судам. В сообщении говорится, что в порту «Южный» были поражены два сухогруза, которые доставляли грузы военного назначения, а на переходе морем, северо-западнее острова Змеиный было атаковано судно, осуществлявшее доставку грузов для ВСУ в порт Одесса.

Кроме того, в порту «Одесса» удар пришелся на резервуар с горяче-смазочными материалами для украинский армии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что частые удары российских войск по портам и судами Украины снижает возможности украинских вооруженных сил по транспортировке вооружения и военной техники.

Ранее журналисты выяснили, что грузовые суда перестали заходить в порты Большой Одессы.

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