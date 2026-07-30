В Минобороны РФ раскрыли подробности о массированном ночном ударе по Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по заводам в Киеве, Львове и Кривом Роге

Российские военнослужащие поразили объекты АО «Завод Маяк» и ПАО «Электротехнический завод» в Киеве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что ударам в украинской столице подверглись сборочное предприятие артиллерийской-стрелковой промышленности (АО «Завод Маяк) и промышленное предприятие (ПАО «Электротехнический завод»). На первом объекте производят комплектующие, боевые части, детонаторы и боеприпасы. Также там собирают стартовые ускорители для дронов типа FP-1 и FP-2. Второй атакованный объект специализируется на производстве разведывательных и ударных беспилотников.

«Поражены в городе Львове: ремонтное предприятие авиационной промышленности <...> (ООО «Львовский авиационный завод «ЛДАРЗ»), занимающийся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также беспилотных летательных аппаратах большой и средней дальности», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что Вооруженные силы РФ ударили по «Львовскому государственному заводу «ЛОРТА». Последний производит радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и бортовую электронику для ракет различных модификаций.

Повреждения получили и объекты в Днепропетровской области. В Кривом Роге было атаковано агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности — завод «Аквапласт». На нем разрабатываются и модернизируются безэкипажные катера и воздушные дроны. Более того, завод совместно с ООО «Энергомехкомплекс» занимается ремонтом самоходных гаубиц.

В ночь на 30 июля российские войска поразили объекты на Украине, которые были задействованы в производстве и доставке ракетного оружия и беспилотников. Как рассказали в МО РФ, цели находились в Киеве и Львове, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Винницкой, Ровенской и Житомирской областях.

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