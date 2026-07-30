В Минобороны раскрыли подробности ночных ударов по Ивано-Франковской области

Вооруженные силы Российской Федерации в результате ночных ударов поразили в Ивано-Франковской области предприятия, участвующие в производстве крылатых ракет «Фламинго». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Так, удары пришлись по промышленному предприятию в Калуше (ООО «СКБ ОВТ»), которое участвовало в производстве указанных ракет, а также ракет FP-7, FP-9 и «Нептун-МД». Кроме того, предприятие осуществляло испытания боевых частей для оперативно тактических ракет «Гром-2», говорится в сообщении.

Также российские войска ударили по промышленному предприятию в Калуше (ООО «Нефтемаш»), которое отвечало за производство ракет «Фламинго», хранение и распределение комплектующих для них, в том числе поставляемых странами Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 30 июля Вооруженные силы России нанесли удары по Киеву и Киевской области, а также по Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областям.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия нанесла удар по телекоммуникационным центрам Украины.