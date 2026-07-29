Польша призвала Украину разместить производство ракет для Patriot на ее территории

Польша рассчитывает на то, что Украина разместит на ее территории производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

По мнению польского министра, неразумно строить фабрику по производству ракет Patriot на территории страны, которая объята войной, но это возможно сделать в Польше. Косиняк-Камыш добавил, что Киев должен согласиться на производство ракет на польской территории.

24 июля замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая по итогам переговоров в Пентагоне заявила, что Польша предложила Соединенным Штатам наладить совместное с Украиной производство ракет для Patriot в «безопасном месте».

Ранее министр обороны Польши уличил президента Навроцкого во лжи о помощи Украине.