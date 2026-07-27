Министр обороны Польши обвинил Навроцкого во лжи о Patriot для Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий знал о поставках из страны на Украину американских ракет Patriot, несмотря на его заявления. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Wirtualna Polska.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что не позволит распространять ложь или устраивать «политические спектакли» в вопросах, по которым польское минобороны прилагает все усилия, чтобы глава государства был полностью проинформирован.

Министр объяснил, что представитель Навроцкого присутствует на еженедельных заседаниях комитета по безопасности, на которых принимаются решения о военной помощи соседнему государству.

Глава минобороны Польши добавил, что сам лично разговарил с президентом на указанную тему, также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсуждал с главой государства это. По словам министра, Навроцкий «переворачивает ситуацию с ног на голову».

До этого сообщалось, что Польша предложила Соединенным Штатам наладить совместное с Украиной производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в «безопасном месте».

Ранее СМИ раскритиковали одно решение Вашингтона по Украине.