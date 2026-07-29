Производитель рассказал об уникальности российского вертолета Ка-32

Российские вертолеты Ка-32 зарекомендовали себя в мире как чрезвычайно надежные и эффективные пожарные вертолеты, системы машины не имеют аналогов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор «Вертолетов России» (входит в «Ростех») Николай Колесов.

Ка-32 способен перевозить на внешней подвеске почти половину своего веса — до 5 тонн. Это рекордный показатель в своем классе, отметил Колесов. По его словам, несмотря на большой вес транспортируемой жидкости, вертолет прост в пилотировании и маневрировании в воздухе.

Вертолет может доставлять больший по сравнению с другими воздушными суднами объем воды не только в условиях городского равнинного рельефа, но и в труднодоступных высокогорных областях. Ка-32 компактный и может хорошо маневрировать, поэтому востребован при тушении пожаров в условиях плотной городской застройки.

Кроме того, для воздушного судна была специально создана система горизонтального тушения «водяная пушка», которая помогает ликвидировать точечные возгорания на верхних этажах многоэтажек и высотных зданий, рассказал Колесов.

Ранее сообщалось, что Россия поставит Ирану вертолеты.