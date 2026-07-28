Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

В Саудовской Аравии сбили несколько дронов, летевших в сторону нефтяных объектов

Минобороны: силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько БПЛА
Amr Nabil/AP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели с территории Ирака. Об этом говорится в заявлении официального представителя минобороны страны Турки аль-Малики, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X.

«За последние часы системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции», — говорится в заявлении.

Аль-Малики добавил, что попытка атаки была предпринята «поддерживаемыми Ираном террористическими группировками».

Утром 28 июля объединение проиранских шиитских группировок «Исламское сопротивление Ирака» выступило с предупреждением в адрес Саудовской Аравии, пообещав «жесткий ответ» на любые попытки давления. Эскалация последовала за заявлением МИД королевства, опубликованным в понедельник. Саудовская сторона заявила о готовности ответить на действия иракских формирований, которых обвиняют в попытках атак на нефтяную инфраструктуру в центральных и восточных регионах страны с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Саудовской Аравии остановили работу НПЗ после атаки хуситов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменится для бизнеса с 1 августа 2026 года: новые требования к маркировке, нулевой отчетности и охране труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!