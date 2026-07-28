В Саудовской Аравии сбили несколько дронов, летевших в сторону нефтяных объектов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели с территории Ирака. Об этом говорится в заявлении официального представителя минобороны страны Турки аль-Малики, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X.

«За последние часы системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции», — говорится в заявлении.

Аль-Малики добавил, что попытка атаки была предпринята «поддерживаемыми Ираном террористическими группировками».

Утром 28 июля объединение проиранских шиитских группировок «Исламское сопротивление Ирака» выступило с предупреждением в адрес Саудовской Аравии, пообещав «жесткий ответ» на любые попытки давления. Эскалация последовала за заявлением МИД королевства, опубликованным в понедельник. Саудовская сторона заявила о готовности ответить на действия иракских формирований, которых обвиняют в попытках атак на нефтяную инфраструктуру в центральных и восточных регионах страны с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Саудовской Аравии остановили работу НПЗ после атаки хуситов.