Военный корабль Франции открыл огонь в сторону судна с теневым главой МВД Британии

Теневой глава МВД Великобритании от оппозиционной Консервативной партии Крис Филп заявил, что французский военный корабль произвел серию предупредительных выстрелов в проливе Ла-Манш в сторону судна, на борту которого он находился. Об этом политик рассказал в соцсети X.

По словам Филпа, инцидент произошел, когда он отслеживал нелегальные пересечения Ла-Манша мигрантами.

«В то время, когда Би-би-си брала у меня интервью, французский военный корабль приблизился и произвел 17 выстрелов за нашей спиной. Не было никаких уведомлений или учений. Это было похоже на предупредительные выстрелы или попытку устрашения», — написал он.

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