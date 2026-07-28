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Армия

На подлете к Москве уничтожили четыре украинских дрона

Собянин: силы ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ на подлете к Москве
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Утром вторника глава города сообщил, что украинские военные в период с 20:30 мск 27 июля до 6:30 мск 28 июля выпустили почти четыре сотни дронов в сторону Москвы и области. По словам Собянина, 81 дрон был уничтожен непосредственно на подлете к Москве. Однако большую часть летательных аппаратов обезвредили на дальних подступах.

На фоне атаки беспилотников три московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский — временно изменили режим работы. Они принимали и отправляли самолеты по согласованию с компетентными органами. К текущему моменту обслуживание рейсов в штатном режиме возобновили Домодедово и Внуково.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о ситуации с защитой страны от украинских дронов.

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