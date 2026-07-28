Мэр Липецка и ряд других чиновников подписали контракт с Минобороны РФ

Мэр Липецка Михаил Щербаков, а также заместитель губернатора региона и ряд министров подписали с министерством обороны РФ контракты о прохождении службы в составе мобильных огневых групп. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«Сегодня мои заместители, мэр Липецка, ряд министров и глав муниципальных округов вступили в мобрезерв. Они подписали трехлетние контракты <...> для службы в составе мобильных огневых групп», — рассказал Артамонов.

Он пояснил, что данные подразделения обеспечивают безопасность региона и его жителей во время воздушных атак.

«Решение команда приняла самостоятельно, я его поддержал», — отметил губернатор.

По словам Артамонова, участники мобрезерва в ближайшие три месяца пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях. Во время учебных сборов, которые продлятся не более двух месяцев, они будут поочередно нести дежурство в составе мобильных огневых групп. После завершения обучения участники резерва продолжат работать на своих основных должностях.

2 апреля глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что его заместитель Андрей Заренин решил отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, чиновник присоединился к добровольческому отряду «БАРС-Курск», чтобы курировать направление беспилотных летательных аппаратов.

Ранее первый заместитель главы Ялты отправился добровольцем на фронт.