Российские бойцы создали радиосеть для уничтожения украинских беспилотников

Бойцы «Запада» создали радиосеть для ликвидации украинских беспилотников в ЛНР

Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки российских войск «Запад» в приграничных районах Луганской народной республики (ЛНР) создали единую радиосеть для фиксации, отслеживания и ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир батареи, старший мобильных огневых групп 49-й зенитной ракетной бригады с позывным «Мажор».

По его словам, благодаря радиосети бойцы получают информацию в реальном времени. Военный добавил, что при надлежащем вооружении и оснащении приборами ночного видения и телевизионными системами мобильные огневые группы достаточно эффективны против вражеских дронов.

Командир уточнил, что мобильные огневые группы «Запада» в приграничных районах ЛНР охотятся на БПЛА, летящие для атак объектов на территории России.

28 июля в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 350 украинских дронов над российскими регионами.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.