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Армия

В Тульской области отразили новую атаку украинских БПЛА

Миляев: силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Тульской областью
Anatolii Stepanov/Reuters

Атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили ночью в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

По словам Миляева, никто из людей не пострадал. Информация о повреждении зданий и инфраструктуры также не поступала.

К текущему моменту в Тульской области отменили опасность атаки дронов. Губернатор предупредил жителей, что упавшие на землю беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут быть оснащены взрывными устройствами или обработаны отравляющими веществами. На этом фоне Миляев призвал не приближаться к дронам и не трогать их фрагменты в случае обнаружения.

Накануне вечером в воздушном пространстве Тульской области сбили один украинский БПЛА. Позднее в регионе перехватили еще четыре беспилотника. Предварительно, никто не пострадал.

Днем 27 июля в Белгороде был атакован коммерческий объект. Из-за действий ВСУ пострадал боец самообороны — у него диагностировали акубаротравму и множественные слепые осколочные ранения конечностей. Кроме того, украинский дрон ударил по грузовому автомобилю в селе Стрелецкое. Находившийся за рулем мужчина получил акубаротравму.

Ранее житель Ярославской области получил травмы во время массового налета БПЛА ВСУ.

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