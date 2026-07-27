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Армия

Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над Россией ночью

Минобороны России заявило о перехвате 276 украинских беспилотников за ночь
Inna Varenytsia/Reuters

Атаки более 270 украинских дронов отразили в России минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

Часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали в 12 областях — Ярославской, Курской, Орловской, Белгородской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Калужской. Несколько целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные дроны были уничтожены в Крыму, столичном регионе, Удмуртии, Краснодарском крае и Татарстане.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники ВСУ ночью атаковали Ростов-на-Дону. В результате пять человек получили ранения, состояние двоих из них — взрослого и подростка — оценивается как тяжелое. Еще двух жителей — супружескую пару — спасти не удалось.

Ранее в Ульяновской области три дня тушили пожар, начавшийся из-за атаки БПЛА.

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