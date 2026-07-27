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Армия

На подлете к Москве уничтожили несколько украинских БПЛА

Мэр Москвы сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на столицу
Евгений Биятов/РИА Новости

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал градоначальник.

Иные подробности о произошедшем в заявлении не приводятся.

25 июля Собянин заявил, что в течение недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 1401 дрон в сторону Москвы. Из них 143 беспилотника были перехвачены на подлете к городу.

В тот же день украинские БПЛА атаковали многоквартирный дом в Белгороде. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, целью стало жилое здание на улице Есенина. В результате удара пострадали три человека — у мужчин диагностировали осколочные ранения, их доставили в городскую больницу №2.

Сам дом и припаркованные рядом автомобили также получили повреждения. Кроме того, второй дрон ВСУ атаковал коммерческий объект и нанес ему определенный урон.

Ранее упавшие обломки БПЛА спровоцировали пожар в Екатеринбурге.

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