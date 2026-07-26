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В России объяснили, почему боевые лазеры не стали массовым оружием

РИА Новости: боевые лазеры оказались ограничены погодой и энергопотреблением
Vladimir Gjorgiev/Shutterstock/FOTODOM

Боевые лазеры не получили широкого распространения в качестве оружия из-за высокого энергопотребления и зависимости их эффективности от погодных условий. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в издаваемом Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России журнале «Военный академический журнал», с которой ознакомилось РИА Новости.

Авторы публикации — преподаватели Военного университета Д. П. Артамонов и К. С. Петряков — отметили, что многие прогнозы, сделанные около десяти лет назад, не оправдались. По их словам, боевые лазеры еще с 1980-х годов рассматривались как перспективное оружие, однако, несмотря на создание действующих лазерных комплексов противовоздушной обороны, способных уничтожать беспилотники, их применение остается ограниченным.

Как говорится в статье, туман, дождь и пыль значительно ослабляют лазерный луч, что снижает эффективность таких систем. Кроме того, мощные лазерные установки требуют огромных затрат энергии и сложных систем охлаждения. По этой причине лазерное оружие сегодня используется преимущественно для борьбы с малыми беспилотниками и не стало универсальным средством поражения.

В качестве еще одного примера авторы привели программу разработки электромагнитных пушек, или рельсотронов, которую США активно финансировали в середине 2010-х годов. Предполагалось, что к 2020-м годам такие установки станут штатным вооружением кораблей военно-морского флота. Однако, как отмечают преподаватели Военного университета, к 2025 году программа была фактически свернута из-за нерешенных технических проблем, включая быстрый износ направляющих, крайне высокое энергопотребление и сложности с наведением снарядов.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.

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