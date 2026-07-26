«На полную катушку»: В США восхитились сокрушительными ударами ВС РФ по Украине

Российские войска наносят сокрушительной мощи удары по украинским портам, промышленным объектам и военной инфраструктуре, одновременно продолжая наступательные действия на нескольких направлениях. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала.

По словам Джонсона, удары по портам Одессы и Николаева существенно осложнили морскую логистику Украины. Он утверждает, что поставки военных грузов теперь в основном осуществляются по сухопутным маршрутам через румынскую Констанцу, что, по его оценке, значительно сокращает их объем.

«Так что русские сейчас работают на полную катушку», — отметил он.

Эксперт также заявил, что российские удары продолжаются по производственным предприятиям, объектам военной инфраструктуры и командным пунктам в Киеве. По его мнению, Украина не располагает эффективными средствами для противодействия таким атакам, в то время как российские войска ведут наземные операции сразу на нескольких участках фронта.

В Минобороны РФ сообщили, что силы РФ в ночь на 25 июля продолжили нанесение групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины. Были поражены сухогруз с грузом для ВСУ в порту «Николаев», объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и погрузки горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом в порту «Измаил».

Ранее британский военный аналитик заявил, что украинские чиновники впали в отчаяние из-за ударов ВС РФ по портовым объектам Одессы.