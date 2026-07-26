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Армия

Постпред РФ указал на скрытое наращивание ядерных арсеналов Британии и Франции

Постпред РФ Гатилов: Британия и Франция скрытно увеличивают ядерные арсеналы
Евгений Биятов/РИА Новости

Великобритания и Франция скрыто наращивают свои ядерные арсеналы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в разговоре с РИА Новости.

«Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов — их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», — заявил дипломат.

По словам дипломата, действия Лондона и Парижа противоречат их собственным заявлениям о необходимости открытости и прозрачности в сфере ядерных вооружений.

8 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило, что Евросоюз приступил к тайной проработке вопроса создания собственного ядерного потенциала для сдерживания «российской угрозы».

В ведомстве отметили, что подобными действиями руководство объединения и ряда его ведущих стран в очередной раз «пробило дно собственного безумия и политической безответственности», продиктованных патологической русофобией.

Ранее в Швеции заявили о расширении мировых ядерных арсеналов.

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