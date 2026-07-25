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Армия

Британия примет на вооружение опробованный на Украине разведывательный беспилотник

Британия опробовала на Украине БПЛА AR5 и решила принять его на вооружение
Kin Cheung/AP

Разведывательный беспилотник Tekever AR5, который опробовали в боевых действиях на Украине, поступит на вооружение британской армии. Об этом сообщила пресс-служба минобороны королевства.

«Мы выбрали британский беспилотник Tekever AR5, который хорошо зарекомендовал себя на Украине», — сказал министр обороны Уэс Стритинг.

AR5 заменит устаревшие беспилотники Watchkeeper, которые используются британскими Вооруженными силами с 2014 года. Новые аппараты начнут поступать в британскую армию в конце года. Первый контракт предусматривает поставку шести AR5, к 2029 году их число увеличится до 24.

Беспилотники будут производить на предприятии компании Tekever, которое откроют в городе Суиндон на юго-западе Англии. Стоимость сделки составит около £400 млн (более 41,5 млрд рублей). В Минобороны Великобритании заявили, что новые дроны призваны обеспечить безопасность британских войск за счет круглосуточного сбора разведданных.

Ранее стало известно, что британская компания будет производить на Украине гаубицы.

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