Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Названа причина разворота летевшего из ЕС на Ближний Восток самолета НАТО

Авиадиспетчеры ЕС сообщили о развороте борта НАТО по пути на Ближний Восток
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Военно-транспортный самолет США Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший с базы Рамштайн в Германии на Ближний Восток, был вынужден развернуться в воздухе из-за проблем с радиосвязью. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Экипаж доложил о неполадках в радиосвязи уже после того, как борт взял курс на Ближний Восток. В настоящее время воздушное судно находится над акваторией Средиземного моря. Источник не уточнил, возвращается ли самолет на базу вылета или совершит посадку на одном из аэродромов стран НАТО.

Также не уточняется, с чем именно были связаны проблемы с радиосвязью — является ли это технической неисправностью или следствием внешнего воздействия.

Развернувшийся борт был построен в 1997 году и эксплуатируется почти 30 лет. Boeing C-17A Globemaster III является основным военно-транспортным самолетом США и используется для перевозки грузов и войск на дальние расстояния.

Это уже второй за неделю инцидент с авиацией НАТО. Днем 21 июля стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, совершавший полет над нейтральными водами Черного моря, также подал сигнал о сбое в работе систем связи. Тогда БПЛА, управляемый ВВС Италии, во время полета над Черным морем взял курс к акватории Средиземного моря, кружил там более часа на высоте свыше 16 км и приземлился на сицилийской базе вылета Сигонелла.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!