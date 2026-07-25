Названа причина разворота летевшего из ЕС на Ближний Восток самолета НАТО

Военно-транспортный самолет США Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший с базы Рамштайн в Германии на Ближний Восток, был вынужден развернуться в воздухе из-за проблем с радиосвязью. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Экипаж доложил о неполадках в радиосвязи уже после того, как борт взял курс на Ближний Восток. В настоящее время воздушное судно находится над акваторией Средиземного моря. Источник не уточнил, возвращается ли самолет на базу вылета или совершит посадку на одном из аэродромов стран НАТО.

Также не уточняется, с чем именно были связаны проблемы с радиосвязью — является ли это технической неисправностью или следствием внешнего воздействия.

Развернувшийся борт был построен в 1997 году и эксплуатируется почти 30 лет. Boeing C-17A Globemaster III является основным военно-транспортным самолетом США и используется для перевозки грузов и войск на дальние расстояния.

Это уже второй за неделю инцидент с авиацией НАТО. Днем 21 июля стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, совершавший полет над нейтральными водами Черного моря, также подал сигнал о сбое в работе систем связи. Тогда БПЛА, управляемый ВВС Италии, во время полета над Черным морем взял курс к акватории Средиземного моря, кружил там более часа на высоте свыше 16 км и приземлился на сицилийской базе вылета Сигонелла.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем.