Великобритания взяла на себя руководство многонациональной коалицией, которая может направить миротворческие силы на Украину в случае окончания конфликта. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Церемония передачи командования состоялась в штаб-квартире коалиции в Париже. Британский генерал-лейтенант Том Бейтман, который имеет 30-летний опыт службы в вооруженных силах, сменил своего французского коллегу. Ранее он занимал пост командующего постоянным объединенным штабом сил быстрого реагирования, созданным для оперативного реагирования на кризисы по всему миру, а также командовал 1-й дивизией британской армии.

В Министерстве обороны отметили, что в случае достижения мира многонациональные силы будут способствовать безопасному использованию воздушного и морского пространства Украины и помогать в восстановлении боеспособности ее сухопутных войск. В рамках этой миссии также планируется создание штаба в Киеве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил скептицизм по поводу инициатив Запада создать многонациональные силы для защиты Украины, назвав такие идеи фантазиями тех, кто стремится привлечь внимание на международной арене.

Ранее на Украине назвали ВСУ «единственной гарантией безопасности» для Европы.