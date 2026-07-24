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Названы украинские порты, подвергшиеся ударам ВС РФ за минувшую неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю поразили инфраструктуру пяти украинских портов
Olexandr17/commons.wikimedia.org

Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли удары по инфраструктуре пяти портов Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ атаковали объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В том числе речь идет о горюче-смазочных материалах (ГСМ).

Утром 24 июля в российском Минобороны рассказали, что ночью военнослужащие страны нанесли групповые удары по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле. В одесской морской гавани были поражены резервуары с ГСМ, предназначавшимися для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В порту Николаева в момент атаки осуществлялась разгрузка сухогруза, транспортировавшего товары военного назначения. Удар пришелся по самому судну. Значительные повреждения зафиксировали в порту Измаила, где были атакованы ангар с техникой ВСУ, ряд инфраструктурных объектов, три склада с безэкипажными катерами и плавучий док. Последний использовался для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Ранее в Государственной думе РФ оценили эффект от ударов по украинским портам и судам.

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